В Нижнем Тагиле скончался отец Олега Знарка

В Нижнем Тагиле накануне скончался футбольный тренер Валерий Знарок, который работал в челябинском «Локомотиве» и тагильском «Уральце». Ему было 79 лет. Валерий Петрович ‒ отец известного хоккейного тренера Олега Знарка, который возглавлял сборную России с 2014 по 2018 годы и завоевал олимпийское золото.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования семьям Олега Знарка и Игоря Знарка, родным, близким, коллегам, всем, кто знал Валерия Петровича», – говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Екатеринбург, служба информации

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