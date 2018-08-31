На выходные дорожники будут перекрывать выезд из Екатеринбурга

В выходные будет закрываться движение на трассе Пермь – Екатеринбург. Ограничения вводятся рано утром и практически ночью.

«В связи с транспортировкой негабаритного груза с 1 по 4 сентября будут перекрываться участки автомобильной дороги федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург, направление в сторону Екатеринбурга», – сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». По всей видимости, речь идет об автопоезде с двумя адсорберами, который сегодня ночью выехал из Екатеринбурга.

График перекрытий:

1 сентября в районе 04:00 – 05:00 часов – с 352 по 342 км трассы;

1 сентября в районе 22:00 – 00:00 часов – с 338 по 336 км трассы;

2 сентября в районе 22:00 – 01:00 часов – с 290 по 285 км трассы.

Екатеринбург, служба информации

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