«Она меня послала матом за то, что испортила нашу свадьбу». Екатеринбургские молодожены жалуются на декоратора

Уральские молодожены и представители свадебной индустрии рассказали жуткую историю о том, как декоратор испортила торжество сразу нескольким парам из Екатеринбурга. Как рассказала «Новому Дню» жительница города Надежда, к услугам оформителя Анны Дегановой она обратилась по совету коллеги, у которой свадьба была раньше.

«Мы с ней дважды встречались, в первую встречу, 31 мая, я выплатила ей задаток, половину суммы, 13 тысяч рублей. Обсудили все, что я хочу, я показала ей фотографии, потом отправила их же ей в переписке во «Вконтакте». Был подписан договор, где все указано. Во вторую встречу, 31 июля, я передала оставшуюся часть суммы, мы еще раз все обсудили, договорились, что утром в день свадьбы ‒ 11 августа ‒ она привезет букет и бутоньерку на фотосессию, а после займется оформлением банкетного зала. Мне она показалась ответственным человеком», ‒ вспоминает Надежда.

В торжественный день начались накладки. Букет и бутоньерку молодоженам привезли с опозданием. «Мы приехали в студию, где была фотосессия, у нас было время до часу дня. И вот полпервого – букета нет. Я начинаю нервничать, а она не берет трубку. Взяла только с чужого номера и заверила, что курьер приедет через пять минут. Конечно, никто не приехал. Нам пришлось ждать еще около часа», ‒ говорит собеседница агентства.

Затем молодожены отправились в ЗАГС, а оттуда – в банкетный зал ресторана, который уже должен был быть готов к приему гостей. Однако выяснилось, что и здесь оформительница опоздала. «Ко мне подошел наш ведущий Александр и сказал, что придется немного подождать, пока оформят зал, потому что Анна сильно задержалась. В ресторан мы зашли минут на 40 позднее. И я была просто в шоке. Половина стульев в бантах, но каких-то рваных, половина без них, на столах только белая скатерть, нет салфеток, нет лент в цвет свадьбы – изумрудных, нет ваз с букетами живых цветов, наш стол украшен тяп-ляп, стоит «банк» в виде торта, куда гости должны складывать подарки, но не тот, который я просила. За нами ‒ деревянная конструкция, на ней недоразмотанные гирлянды, ткань на гвозди прибита, монограммы с нашими именами и датой нет, только буквы, которые крепятся английскими булавками и постоянно отваливаются. У меня глаз дергается, слезы», ‒ переживает девушка.

Пока ведущий развлекал гостей, она позвонила декоратору, чтобы узнать, в чем дело. «Где букеты? Где розы? Почему стол не оформлен? А она говорит: «Не портите себе праздник, завтра все обсудим и разберемся». Мне было крайне неприятно, что со мной так поступили», ‒ отмечает Надежда.

По ее словам, в конце торжества на столах все же появились букеты, но не из роз, а из хризантем, которые невеста не любит, о чем сообщала оформителю, да еще и поставленные в граненые стаканы. «К нам потом подошел официант и говорит: «Давайте это лучше уберем», ‒ вспоминает невеста.

На следующий день Надежда изложила все претензии подрядчице письменно, попросив вернуть половину уплаченных денег. Однако на связь Анна вышла только три дня спустя. «Она написала, что приносит извинения, отвратительно чувствует себя, потому что испортила нам впечатления от этого замечательного дня, что исправила бы все, если бы была возможность. Сослалась на то, что ее задержали на другой свадьбе, но в итоге с возвратом стоимости согласилась, попросив отсрочку до 22 августа. Мы пошли ей навстречу, дали время, но, конечно, денег 22 числа мы не увидели», ‒ рассказывает Надежда.

Поначалу оформительница говорила, что переведет деньги, но чуть позже, когда получит оплату за другой заказ, затем и вовсе перестала выходить на связь. Надежда смогла дозвониться до нее только с телефона супруга. «Она мне говорит: «Мне с вами некогда разговаривать, у меня свадьбы, подождешь». В итоге послала меня матом, отправила далеко ‒ за то, что она испортила нашу свадьбу! Я ей написала, что вынуждена буду обратиться в полицию, на что она ответила, что ей «нас…ть» на полицию, суды и недобрую славу и что работу она выполнила на 90 %, поэтому с совестью ее «все в порядке», ‒ говорит Надежда.

Надежда намерена взыскать с декоратора штраф, она собирается обратиться в суд, если та не пойдет на мировую и не вернет деньги добровольно. Образумить коллегу по цеху попытался ведущий свадьбы Надежды и Алексея, однако и он был отправлен в «пешее эротическое путешествие». После Александр Пастухов выложил скриншоты переписки с Анной у себя в инстраграме, и ему стали писать и другие пострадавшие от недобросовестной оформительницы. «Директ разрывается хлеще, чем в день рождения. Написали, что она может хамить прямо на свадьбе», ‒ отмечает он.

О своих злоключениях на свадьбе по вине Дегановой «Новому Дню» рассказала и другая невеста, попросившая не называть ее имени. Она вышла замуж в прошлые выходные, и ее история напоминает ту, что рассказала Надежда. Перед свадьбой девушка, которая тоже узнала об оформительнице от коллеги, также дважды встречалась с ней ‒ чтобы обсудить декор выездной регистрации и банкетного зала, заключить договор и передать деньги. Девушка также оплатила 100 % работ еще до торжества. Общая сумма ‒ чуть больше 8 тысяч рублей. «Накануне, 24 августа, мы созвонились, чтобы обсудить, как действовать, если будет дождь, потому что регистрация планировалась на улице. Меня успокоили, что созвонимся завтра, все решим. Наступает день свадьбы. В назначенное время она не звонит, звоню ей я. Изначально мы договаривались, что она приедет заранее, и к 15:00 все будет готово, потому что в половине четвертого уже начнут приезжать гости, а в четыре ‒ начало церемонии, ‒ вспоминает собеседница агентства. ‒ В 13:00 я позвонила ей сама, она то не отвечала, то говорила, что за рулем, но обещала, что скоро приедет. Когда было почти четыре, я уже была практически в истерике. А она совершенно спокойно спрашивала: «А задержать церемонию никак нельзя?». Что-то говорила про независящие от нее обстоятельства».

В итоге молодожены вынесли из зала арку, которую сделали и украсили своими руками. Приехавшая к самому началу торжества оформительница успела только установить две цветочные композиции ‒ вместо четырех. Не было и указанных в договоре столика, дорожки, красивого задника. Естественно, что и с оформлением зала у Анны ничего не вышло. «Шары надували во время регистрации. Вместо обещанных «юбок» на скатерти для столов гостей были прицеплены в трех местах куски фатина, к тому же они начали отваливаться еще до середины вечера», ‒ говорит невеста.

Уже спустя два дня после свадьбы девушка связалась с подрядчицей по телефону, поскольку на сообщения во «ВКонтакте» та не отвечала. «Она сказала, что я сама отказалась от декора зоны регистрации, видите ли, мы такие нехорошие уже сами туда арку поставили. Говорила, что они бы все успели. Пока что обещает вернуть чуть больше половины стоимости за недостающий декор в воскресенье. Мы, конечно, особо ни на что не надеемся», ‒ добавляет она.

Екатеринбург, служба информации

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