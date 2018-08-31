Кушвинский завод получил штраф в 170 тысяч рублей за выбросы в атмосферу угарного газа

Кушвинский завод прокатных валков оштрафован на 170 тысяч рублей за вредные выбросы в атмосферу без специального разрешения. В отдельные дни в воздухе рядом с объектами металлургического предприятия фиксировалось превышение оксида углерода в десятки раз.

Завод получил разрешение на выброс 31 вида загрязняющих веществ в августе 2012 года, но 1 июля 2017 года срок его действия закончился. Тем не менее, предприятие продолжало «дымить». Как установила городская прокуратура, вредные выбросы в атмосферу фиксировались 27 июля, 3 августа, 14 и 18 сентября, 24, 26, 27, 30, 31 октября, 2 ноября 2017 года и 14 февраля 2018 года. Причем в июне прошлого года завод еще и превысил предельно допустимые нормы выбросы оксида железа – в 4,94 раза, и оксида углерода – в 30,54 раза.

Служба экологического надзора выписала предприятию два постановления по ст. 8.21 КоАП с назначением штрафов в размере 90 тысяч и 80 тысяч рублей. Представители ЗАО «КЗПВ» попытались обжаловать это решение сначала в Кушвинском городском суде, а затем и в Свердловском областном суде. В обоих случаях апелляция не была удовлетворена, сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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