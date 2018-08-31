«На фото коммунист, а не единоросс» – на заседании избиркома прошла процедура опознания

Необычный спор возник сегодня на заседании горизбиркома Екатеринбурга при рассмотрении жалобы единороссов на коммунистов.

Напомним суть дела: единороссы увидели в агитационной газете КПРФ «Свердловская правда» членов своей партии, голосовавших за пенсионную реформу – Андрея Альшевских, Льва Ковпака, Максима Иванова и других. Фотографии были размыты. Единороссы заявили, что коммунисты не имеют права использовать фотографии их однопартийцев.

В предоставленных КПРФ объяснениях говорится, что фотографий единороссов в газете нет. То изображение, которое единороссы приняли за фото своего товарища Альшевских, по словам представителей КПРФ, является отфотошопленным портретом их кандидата в депутата гордумы – Дениса Курочкина. Курочкин подтвердил, что предоставлял свою фотографию для размещения в газете «Свердловская правда».

Избирком обратил внимание на то, что фотография напечатана в низком разрешении, и точно установить, кто именно там изображён, невозможно. На этом основании было предложено постановить, что нарушений КПРФ не допускала.

Член избиркома от ЕР Константин Юферев был возмущён и заявил, что не только узнал своих однопартийцев в газете, но даже может назвать, откуда взята каждая из них. Он потребовал изъять тираж из обращения и наказать коммунистов. Однако из всех членов комиссии такое предложение поддержал только он один. Остальные, в том числе Захаров, сочли, что портретов единороссов в газете КПРФ нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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