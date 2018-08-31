В Екатеринбурге школьнице отказались продавать Есенина, Маяковского и Бродского – теперь это авторы 18+

Удивительный случай произошел в Екатеринбурге накануне Дня знаний. В трех книжных магазинах 17-летней девочке отказались продавать сборники стихов Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского, поскольку теперь это литература с пометкой 18+. Как рассказала «Новому Дню» сама старшеклассница по имени Алиса, она предприняла попытки купить стихи в трех магазинах – на улице Вайнера, а также в торговых центрах «Гринвич» и «Парк-Хаус», но везде продавцы были непреклонны.

«Ни в одном мне не продали. Просили предъявить документы, сказав, что «по закону детям эту литературу покупать нельзя». Для меня это было очень странно, потому что мне не 10-12 лет, а уже 17. И мне «по закону» нельзя культурно развиваться. Я проинформировала продавцов об этом, они не изменили своей позиции», – рассказала екатеринбурженка.

Возмущение девочки вполне понятно, к тому же, отмечает корреспондент «Нового Дня», стихи всех трех поэтов входят в школьную программу, поэтому правила, на которые ссылаются в книжной сети, действительно выглядят странными.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.18

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