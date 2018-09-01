В Екатеринбурге утром сгорел частный дом

Сегодня утром в Екатеринбурге произошел пожар в частном жилом доме на улице Памирской. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 06:39. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 120 кв. м огнем были повреждены кровля, внутренние перекрытия и перегородки дома.

Открытое горение огнеборцы ликвидировали спустя 17 минут после вызова. По данным МЧС, проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные закончили примерно к полудню.

Екатеринбург, служба информации

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