В Екатеринбурге может пройти чемпионат мира по мужскому волейболу

Екатеринбург может стать одним из городов – организаторов чемпионата мира по волейболу среди мужчин в 2022 году. Об этом накануне заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

По данным информагентств, глава Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса 17 августа на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым предложил провести мужской чемпионат мира – 2022 в России. По словам президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко, в планах провести матчи в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске.

«Новосибирск мы включили. Мы планируем, что по нашей задумке будут западная и восточная части чемпионата мира. Это наше предложение. На востоке это будет Новосибирск, Красноярск и, думаю, Екатеринбург», – сказал Станислав Шевченко.

Екатеринбург, служба информации

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