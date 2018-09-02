«Автомобилист» стартовал с уверенной победы над рижским «Динамо»

ХК «Автомобилист» одержал победу в первом домашнем матче регулярного сезона КХЛ. Екатеринбуржцы обыграли рижское «Динамо» со счетом 4:2, дублем отметился новичок команды Дэн Секстон, передает корреспондент РИА «Новый День». Уральские болельщики с нетерпением ждали старта «Автомобилиста» в КХЛ – все билеты на игру с «Динамо» были раскуплены за несколько дней. В КРК «Уралец» в воскресенье вечером был полный аншлаг. Обе команды начали матч на высоких скоростях, не уступая друг другу в единоборствах, но результативность появилась лишь во втором периоде. «Автомобилист» благодаря голам Александра Кучерявенко и Дэна Секстона повел 2:0, но рижане успели отыграться еще до перерыва, в составе гостей отметились Линус Виделль и Матиас Мюттютен.

В заключительной двадцатиминутке при равном счете соперники предпочитали осторожничать, но в концовке «Автомобилист» перехватил инициативу. На 52-й минуте Анатолий Голышев забил гол, который заметили не сразу – шайба залетела под перекладину и тут же вылетела из ворот, а судья засчитал ее спустя несколько секунд. Еще через две минуты Дэн Секстон уверенно прошел через полплощадки и забил четвертую шайбу «Автомобилиста». Рижане отчаянно пытались сравнять счет, сняв вратаря за две минуты до сирены, но хозяева выстояли.

«После второго гола, к сожалению, сбросили обороты, стали играть больше от обороны, стали пятиться, дали сопернику глоток воздуха, чем он быстро воспользовался. Но спасибо ребятам, что нашли в себе силу воли, смогли переломить ход матча и прибавили в движении, сражались до конца. Все-таки матч-открытие, аншлаг, и в первых сменах было видно, что ребята немного волновались, хотели блеснуть. Но простая игра принесла успех. Боевая, хорошая игра была, для начала чемпионата это неплохо», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

В домашней серии екатеринбургского клуба еще три матча: 4 сентября «Автомобилист» играет с московским ЦСКА, 6 сентября – со словацким «Слованом», 9 сентября – с «Адмиралом» из Владивостока.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.18

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