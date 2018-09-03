Рано утром на пожаре в Екатеринбурге погибла женщина

Сегодня рано утром при пожаре в жилом доме в Кировском районе Екатеринбурга погибла женщина.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, тело было найдено при тушении пожара в одной из квартир дома по улице Панельной. Предварительно установлено, что погибшей является хозяйка квартиры, 1954 г.р. Признаков насильственной смерти при осмотре тела не выявлено. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

В пресс-службе ГУ МЧС уточняют, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 05:35. На площади 15 кв. м горели вещи. С огнем боролись три единицы техники, 8 человек личного состава. Около шести часов утра открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились еще через час.

Екатеринбург, служба информации

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