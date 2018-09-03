«Я гуглил, что нужно от мужика на родах». Три истории молодых отцов, которые участвовали в партнерских родах

Вокруг партнерских родов ходит множество стереотипов ‒ все благодаря кино. Тем не менее, рожать вместе с женой или подругой решаются все больше мужчин. Например, в Областном перинатальном центре в Екатеринбурге почти 60 % всех родов ‒ совместные. Многие врачи благосклонно относятся к этому, хотя есть и противники в медицинском сообществе. «Новый День» поговорил с тремя молодыми отцами, которые решились на партнерские роды.

Максим, 33 года. «Рыбаку или охотнику будет легче»

Вообще-то жена не хотела, чтобы я шел с ней. Она спросила, проверяя мою реакцию. Я сказал: «Почему бы и нет?» Сначала она отказалась, мол, как ты будешь потом на меня смотреть, но потом задумалась и стала выяснять, что для этого нужно. Оказалось, что сейчас это очень просто.

Когда я приехал в роддом, жену уже подготовили. Пока мы ждали схваток, пока они были слабые, болтали с ней, залипали в телефонах. Я хотел чем-то помочь, а она меня остановила: «Да подожди, рано еще». Но я приносил попить, делал ей массаж спины, это помогало, ей становилось легче.

Уже когда схватки были сильные, когда были последние мгновения, жена просто не соображала, что ей акушер говорит, а я в ухо ей все дублировал ‒ и она слышала. Говорил, что это ради нашего сына, что она не одна. Мне прямо плохо было, когда я смотрел на нее и понимал, как ей больно, но я был рядом, и она чувствовала поддержку.

Когда сын родился, я взял его на руки, а акушерка говорит: «Ты медик что ли? Даже зрачки не расширились, а некоторые в обморок падают».

Совет женщинам ‒ у мужиков реакция, как у слонов, вы его подводите к мысли постепенно.

Я бы советовал всем папам партнерские роды. Если это нормальный мужик, не истеричка, то все вполне спокойно воспримет. Особенно, если охотник или рыбак, от вида крови в обморок не упадет. Вообще я заработал много бонусов тем, что пошел на партнерские роды. Жена сказала, что это самопожертвование, хотя я так не считаю.

Иван, 29 лет. «Я бы стал пропагандировать партнерские роды»

Как я решился? Жена изначально думала, что с ней пойдет опытная подруга, которая уже несколько раз родила. И она почти меня убедила, что так будет правильнее, но я все же решил пойти сам. Семья для того и существует, чтобы в значимые моменты быть рядом и поддерживать друг друга. Рождение сына – это разве не значимый момент?

Я ‒ сын акушера, так что страшно мне не было, скорее, волнительно, переживал, чтобы все прошло хорошо. Хотя мама удивилась моему решению. Вообще-то я довольно впечатлительный. Друзья все отнеслись с уважением, кто-то даже с восхищением, но никто не отговаривал. Это было удивительно.

Представление о партнерских родах у меня было смутное. Только по фильмам. Знакомых, кто мог бы поделиться опытом, вообще не оказалось. Естественно, что в кино все показывают вообще не так, как есть. И палата по-другому выглядит, и сам процесс куда более длинный и сложный.

Как готовился? Морально. Ну, орехов еще взял себе, сухофруктов, воды. Все съел. Рожали долго, планировалось, что будет максимум часов 15, а вышло ‒ 28. Уже и моральное истощение, и физическое, и без моей поддержки жене было бы тяжело, возможно, пришлось бы кесарить.

Сейчас я думаю, что ничего лучше, чем партнерские роды, для улучшения психологической обстановки в браке нет. Это совместное испытание и совместная радость. Я бы даже пропагандировать стал это.

Никита, 25 лет. «Мужики ‒ молодцы»

Про партнерские роды мы как-то вместе задумались. Она не просила, я не предлагал, просто заговорили об этом, и я взял день на раздумья. Изначально я, как и все мужики, страшно боялся. У меня были свои какие-то представления в голове по этому поводу ‒ что это жутко, что фонтаны крови, в общем, все стереотипы из кино. И я написал пост в инстаграме, что подумываю пойти на роды с женой, потому что она боится, мне страшно за нее и хочется быть рядом. И неожиданно многие мужики меня поддержали. Молодцы прямо. Говорили, что надо идти обязательно, что я смогу помочь, потому что в больнице всем на рожениц, по большому счету, пофиг, некому воды принести или спинку погладить. Так и оказалось.

Я переживал, что буду лишним и буду мешаться, но получилось-то наоборот. Особенно я не готовился, на курсы не ходил, хотя прочитал пару статей и нашел там все ответы на свои вопросы. «Что нужно от мужика на родах» – так и загуглил.

Поначалу было нестрашно, когда схватки были слабые. Потом, когда они уже стали сильнее, ей было даже трудно говорить. Я помогал ей, водил в уборную, помогал сидеть на шарике, подбадривал, говорил, что она молодец, потому что она уже психовала – «Давай обезболивающее». Потом уже она сказала, что если бы меня не было, она бы просто лежала и кричала от боли. Насколько мне известно, первые роды обычно идут 8-12 часов, а у нас все заняло 2,5 часа, но я как будто 2,5 дня там провел с женой.

Все мужики боятся, что увидят что-то лишнее, не смогут потом перенести это. Хочу всем сказать: ничего такого вы не увидите. Это совсем не страшно. Я больше на жену смотрел. И тут вижу боковым зрением, что движется что-то, вижу фигурку человечка – и вот уже жене кладут на живот девчонку, которая кричит. Розовенький и красивенький ребенок, ни в каких не в кровяках. Жена до этого морщилась и кричала от боли, а тут улыбнулась и разрыдалась, и я ‒ как дурак ‒ расплакался и тоже засмеялся.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.09.18

Рано утром на пожаре в Екатеринбурге погибла женщина. / Число досрочно проголосовавших на Уралмаше перевалило за «подозрительную» отметку. / 3 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»