На Средний Урал идут первые заморозки

В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение о заморозках. По прогнозам специалистов Уралгидрометцентра, 3 и 4 сентября температура воздуха ночью и утром в отдельных районах может опускаться до -2 градусов Цельсия.

В то же время днем в регионе будет по-летнему тепло. В первой половине рабочей недели ожидается малооблачная погода со слабым ветром, без осадков. Воздух прогреется до +23 градусов, ночная температура составит +4…+9 градусов тепла. В Екатеринбурге будет чуть прохладнее: днем до +20, ночью +6…+8 градусов выше ноля.

Как отмечают метеорологи, август в уральской столице был на одну десятую градуса теплее нормы. Средняя температура месяца в этом году – 16 градусов. Самая низкая температура воздуха (+6 градусов) была 31 августа, самая высокая (+28,2) – 13-го числа. В городе выпало 81 миллиметр осадков, что на 11 % больше месячной нормы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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