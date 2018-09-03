Стинг приедет в Екатеринбург в ноябре

В Екатеринбурге в ноябре пройдет концерт Стинга. Об этом говорится на официальном сайте певца. В последний раз на Урале он был пять лет назад – в 2013-м.

Примечательно, что Екатеринбург он должен посетить самым первым – 5 ноября, Казань ‒ 7-го, Санкт-Петербург и Москву ‒ 9 и 11 ноября соответственно.

Концерт состоится, если верить расписанию тура, в выставочнике «Екатеринбург-Экспо». Правда, кто будет продавать билеты и сколько они будут стоить, пока неизвестно.

Екатеринбург, служба информации

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