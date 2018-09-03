Повар из отеля-пятизвездника умер на рабочем месте: семья винит работодателя

В екатеринбургском пятизвездочном отеле «Рамада» прямо на рабочем месте скончался 37-летний повар.

Мужчине стало плохо в пятницу вечером, когда он собирался домой. Коллеги вызвали медиков, но спасти его жизнь не удалось. Отец умершего Евгения Чернова Александр заявил порталу e1.ru, что у его сына была астма и очень тяжелая аллергия на рыбу, а руководители, проигнорировав эту информацию, отправили его в рыбный цех. Таким образом, считает отец погибшего, в смерти сына виноват его работодатель.

В корпорации «Маяк», которой принадлежит отель «Рамада», эту версию опровергают. «Евгений Чернов два года назад был принят в мясо-рыбный цех на основании его заявления. Сообщения о предоставлении Евгением руководству отеля справки о наличии у него аллергии на речную рыбу не соответствуют действительности, иначе он не был бы принят на эту должность», – заявил пресс-секретарь «Маяка» Дмитрий Стародубцев.

В «Маяке» сообщают, что приступ у повара произошел в 19:57, когда Евгений уже собирался домой. Сотрудники отеля сразу же вызвали медиков по телефону «03» и оказали Евгению первую медицинскую помощь. В 20:17 приехала бригада скорой помощи. Ими было принято решение вызвать реанимационную бригаду. Реанимобиль прибыл в 20:37. После приезда медики еще 20 минут боролись за жизнь Евгения, но тщетно. По предварительным заключениям врачей, прибывших в отель 31 августа, произошел отрыв тромба, что вызвало перекрытие сердечных сосудов.

Напомним, отель «Рамада» построил бывший депутат заксо от КПРФ Владимир Коньков по франшизе компании Wyndham Worldwide.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.09.18

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