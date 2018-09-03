В Ирбите из-за обогревателя загорелся детский сад

В Ирбите сегодня загорелся детский сад. Из здания были эвакуированы 53 малыша.

Сообщение о пожаре в садике на улице Елизарова поступило в 11:13. На тушение отправили 5 машин и 19 пожарных. В садике вовремя среагировала сигнализация, всех находящихся в здании – 53 детей и 20 взрослых – вывели еще до приезда спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, открытое горение пожарные ликвидировали за 9 минут. Огонь повредил матрас в спальне на первом этаже, площадь пожара составила 3 кв. метра. По информации пожарных дознавателей, наиболее вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы электрообогревателя.

Ирбит, служба информации

Ирбит. Другие новости 03.09.18

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