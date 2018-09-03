«Ни детей помыть, ни еду приготовить», – жители общежития четвертые сутки живут без горячей и холодной воды (ФОТО, ВИДЕО)

В Первоуральске обитатели общежития, несколько сотен человек, терпят бедствие: их здание четвертые сутки остается без какого-либо водоснабжения. Тяжелее всего приходится семьям с детьми – воду, и немало, приходится покупать для всех нужд.

Воды нет с прошлой недели

В Первоуральске в общежитии по улице Герцена, 2/25, горячей и холодной воды нет с прошлой пятницы. В здании 140 жилых комнат, и во многих из них живут семьи с детьми. Для них происходящее стало настоящим мучением – ни умыться, ни приготовить еду.

«Моем ребенка вот из ковшика. Готовим пельмени, да лапшу быстрого приготовления. Бутерброды ели. В туалете вообще гадюшник. Не смывается, запахи там», – говорит жительница общежития Светлана Сыропятова. Жильцы говорят, перед праздником 1 сентября не удалось даже помыть детей.

Люди жалуются, что на их проблему внимания никто не обращает. Управляющая компания УК «Губерния» перестала обслуживать дом около 9 месяцев назад. А с 1 сентября официально прекратила свою деятельность.

С января этого года дом никто не обслуживает. Деньги за воду, отопление и электричество люди платят по прямому расчету Энергосбыту, Водоканалу и Облкоммунэнерго, говорят в пресс-службе администрации Первоуральска. По данным специалистов, воду пришлось отключить в прошлую пятницу из-за аварии в доме – прорыва на внутридомовых сетях, который произошел из-за физического износа.

«Первоуральское муниципальное унитарное предприятие ЕРЦ совместно со Свердловской теплоснабжающей компанией ведут восстановительные работы, и уже сегодня подача воды в дом будет возобновлена», – пообещали в пресс-службе администрации Первоуральска.

Подробности о том, как люди обходятся без воды в общежитие – в видео «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации

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