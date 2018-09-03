В екатеринбургском парке энергетики открыли игровой городок со скалодромом-додекаэдром (ФОТО)

В парке имени Архипова в Екатеринбурге открыли детскую площадку – со скалодромом, шведской стенкой и горками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в парке имени Архипова, в юго-западном районе, более 200 детей под присмотром родителей пришли на детскую площадку за несколько часов до ее официального открытия. Игровую зону по просьбе Фонда развития Ленинского района обустроил Свердловский филиал ПАО «Т Плюс». Ребята помладше катались с горок и играли в песочницах, школьники залезали на скалодром-додекаэдр, единственный в микрорайоне, и шведскую стенку. Кроме того, здесь есть домики-беседки и зоны активных игр.

Детей развлекали Шрек, Телепузик, Спанч Боб и робот. Последний вызывал интерес не только у детей, но и их родителей. Механизированным голосом робот рассказал, как летел с далекой планеты, где нет зеленых парков и дети не играют среди деревьев. «Я летел много световых лет, чтоб посмотреть и рассказать юпитерцам, сколько радости и детского смеха есть на планете Земля. И что энергетики дарят не только тепло и свет, но и радость детям», – рассказал свою легенду механизированным голосом робот.

Затем микрофон дали почетным гостям.

«Я всех нас поздравляю с прекрасным подарком, который нам сделала компания «Т Плюс», установив детскую площадку в парке имени Архипова. Мы все очень любим этот парк, выходим сюда на субботник, высаживаем аллеи, организуем различные мероприятия. И сегодняшний подарок – это еще один вклад в копилку развития этого парка», – отметил глава Ленинского района Дмитрий Ноженко.

«Эта площадка реализована в рамках нашего большого проекта «Территория детства с Т Плюс», это первая ласточка, но далеко не последняя», – прокомментировал главный инженер филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Павел Родин. «Т Плюс» в Екатеринбурге уже проводил обучающие квесты и игры для детей – как экономить электроэнергию, как обезопасить себя от падения в люк теплокамеры , не обжечься и не получить электротравму.

Директор управляющей компании «Академическая» Николай Смирнягин в свою очередь спросил, нравится ли ребятам новая детская площадка и будут ли они ее беречь. «Да!", – покричали дети в ответ. Затем гости позвали детей перерезать ленточку – и площадку открыли. Дальше ребят развлекали ростовые куклы, веселая музыка.

Как рассказала сегодня корреспонденту агентства мама двоих детей, которые веселились на площадке, этот комплекс здесь ждали. «В парке были турники и, кажется, песочница. Но этого мало. У меня два сына, одному три года, второй во втором классе. Оба здесь. Им интересно, старший обезьяной по скалодрому ползает, младший на горке», – поделилась женщина. «Конечно, спасибо, что поставили такой городок. Посмотрите, сколько многоэтажек вокруг, у нас очень много детей, которым надо где-то играть. Все красивое, надежное, места много», – добавила пенсионерка, которая пришла на площадку со внуком.

Екатеринбург, Служба информации

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