Центробанк заметил подорожание мяса и местных овощей в регионах Урала

Центробанк оценил рост инфляции в регионах Урала в июле. Росла цена на мясо, местные овощи, хлеб, сыр, бензин и другие товары, за месяц инфляция составила 2 %.

Как сообщили в пресс-службе Уральского главного управления ЦБ РФ, в июле годовая инфляция на потребительском рынке регионов Урала ускорилась на 0,2 п.п., как и в целом по России, и составила 2%. Быстрее всего росли цены в Курганской и Челябинской областях – на 2,9 % и 2,6 %, в Башкирии – 2,3 %. Инфляция в Свердловской и Тюменской областях составила по 1,9 %, в Оренбургской области – 1,8%. В Пермском крае – 1,4%. В целом по России за июль цены выросли на 2,5 %.

В Центробанке отметили рост продовольственной инфляции, из основных товаров повседневного спроса в июле больше всего подорожали мясопродукты (в основном мясо птицы из-за увеличения цен на витамины и корма), выросли цены на сыр, хлеб, чай и кофе. Регулятор заметил подорожание так называемого борщевого набора (морковь, свекла, картофель) и объяснил это смещением сроков уборки нового урожая. А тепличные и привозные овощи (огурцы и помидоры), наоборот, продолжали дешеветь. Понизились цены на сахар и яйца.

Что касается непродовольственных товаров, то стабилизировались цены на бензин, уменьшилась стоимость легковых автомобилей на вторичке. Продолжили расти цены на на табачную продукцию и строительно-отделочные материалы. В сфере услуг ЦБ заметил две тенденции: невысокий рост тарифов ЖКХ из-за меньшей, чем обычно, индексации и рост стоимости перелетов из-за удорожания топлива в предыдущие месяцы.

Екатеринбург, служба информации

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