Ходить в лес сегодня опасно

4 сентября православная церковь чтит мученика Агафона. За свою жизнь он обратил в христианство многих язычников, в том числе и самого первенствующего члена Сената.

В народе на святого Агафона считали, что леший выходит из лесу и бегает по селам и деревням, дурит и раскидывает снопы по гумнам. На Руси в этот день крестьяне выходили стеречь гумна в тулупе наизнанку (от нечистой силы) и с кочергой.

Тем не менее, существовало поверье, что леший не только проказит, пугает и водит людей по лесу, но и нередко помогает людям, особенно, если они его чем-то уважили.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 04.09.18

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