Благоустройство сквера за Оперным театром продлится до 2019 года (ФОТО)

Чиновники администрации Екатеринбурга отчитали подрядчиков, затягивающих работы по благоустройству сквера за Оперным театром. Как выяснилось сегодня на совещании с вице-мэром Евгением Архиповым, ответственная за установку уличного освещения компания не успела заключить контракт с генподрядчиком и попросила отсрочку на два дня. «Это слишком много по такой погоде. Можно и за два часа договориться», – недовольно заметила глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Предприниматели все же пообещали решить вопрос к концу недели.

Напомним, проект благоустройства сквера около Оперного театра вошел в федеральную программу «Комфортная городская среда». Муниципальный контракт стоимостью более 150 миллионов рублей в июле выиграла компания ООО «Новэкс». Работы были начаты в августе.

Сейчас по периметру сквера выкопаны траншеи для установки нового ограждения. Причем кучи земли оказались вывалены прямо на газоны, передает корреспондент РИА «Новый День». Чиновники предупредили рабочих, что они будут восстанавливать испорченные лужайки за свой счет.

«Подрядчик для нас незнакомый, за каждой стадией работ мы будем тщательно следить. В этом году мы закончим ограждение сквера, установим основное освещение и зажжем его, выполним дорожки, установим малые архитектурные формы. Тропинки останутся в том же виде, но мы их упорядочим. На 2019 год запланированы остатки работ: завершение установки аварийного освещения и работ по озеленению», – прокомментировал журналистам Евгений Архипов.

Он также заверил, что деревьев в сквере после реконструкции не станет меньше. «Если что-то и будет снесено или перенесено, то в соответствии с документами и правилами благоустройства», – заявил вице-мэр.

Планируется, что земляные работы будут завершены до конца октября 2019 года. При этом горожане по-прежнему могут посещать сквер без ограничений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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