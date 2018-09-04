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Вторник, 4 сентября 2018, 14:51 мск

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Пожар в колонии: осужденных пришлось эвакуировать с места ЧП (ФОТО)

Во вторник утром в Каменске-Уральском произошел пожар в исправительном учреждении – ИК-47.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, в колонии произошло возгорание кровли пекарни. В помещении пекарни в это время находился служебный персонал – 15 осужденных, которые были сразу же эвакуированы. Пострадавших в результате ЧП нет.

Для тушения пожара было задействовано 9 единиц пожарной техники. В 11.27 возгорание было ликвидировано. В ГУФСИН отмечают, что в настоящее время обстановка в учреждении контролируемая. Причины возникновения пожара выясняются.

Каменск-уральский, Свердловская область, Служба информации

Каменск-уральский, Свердловская область. Другие новости 04.09.18

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