Следователи Каменска-Уральского ищут женщину, оравшую на ребенка матом, угрожая ему физической расправой

В Каменске-Уральском начата доследственная проверка после публикации в соцсетях видеозаписи с издевательством над ребенком. Запись сделал очевидец, стоя у открытого окна жилого дома, из которого доносились ругань и плач ребенка. В течение нескольких минут женщина визжит и кричит матом, обещая придушить мальчика, который, видимо, что-то оставил на столе.

Видеозапись впервые была размещена в паблике «Говорит Каменск-Уральский». В комментариях под видео назвали адрес, где все происходит: улица Гоголя, 13. Также пользователи уточнили, что плачущий мальчик учится в начальной школе. «Ребенка битым я никогда не видела. Семья, кстати, нормальная, одеты, обуты. Орет она только в период учебы. Видимо, образование и уроки тяжело даются», – оставила комментарий одна из горожанок, живущих по соседству.

«В ходе проверки следователь СКР намерен опросить проживающих в данной квартире лиц, их соседей, а также работников учебно-воспитательного учреждения, которое посещает ребёнок, опросить должностных лиц органов опеки и попечительства. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сообщили в следственном управлении СК региона.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

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