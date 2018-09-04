В Свердловской области сожгли 121 килограмм подозрительного мяса

Специалисты Россельхознадзора при проведении совместного рейда с ФСБ обнаружили на одной из овощебаз Екатеринбурга крупную партию мяса, которое хранилось с нарушением температурного режима. У товара также не было сопроводительных ветеринарных документов и клейм, поэтому установить производителей было невозможно. При этом мясо шло в продажу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего было изъято из оборота 121 кг баранины, говядины и мясных полуфабрикатов. Владелец продукции за нарушение закона был оштрафован по административной статье 10.8 КоАП РФ. Выявленное мясо было признано небезопасным и приговорено к уничтожению. Всю продукцию сожгли в специальной печи.

Добавим, что по итогам рейда Россельхознадзор также нашел 77 килограмм санкционных яблок. Фрукты также были уничтожены, их раздавили бульдозером на мусорном полигоне.

Фото пресс-службы Россельхознадзора

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.09.18

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