В Свердловской области сожгли 121 килограмм подозрительного мяса

Специалисты Россельхознадзора при проведении совместного рейда с ФСБ обнаружили на одной из овощебаз Екатеринбурга крупную партию мяса, которое хранилось с нарушением температурного режима. У товара также не было сопроводительных ветеринарных документов и клейм, поэтому установить производителей было невозможно. При этом мясо шло в продажу.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего было изъято из оборота 121 кг баранины, говядины и мясных полуфабрикатов. Владелец продукции за нарушение закона был оштрафован по административной статье 10.8 КоАП РФ. Выявленное мясо было признано небезопасным и приговорено к уничтожению. Всю продукцию сожгли в специальной печи.
Добавим, что по итогам рейда Россельхознадзор также нашел 77 килограмм санкционных яблок. Фрукты также были уничтожены, их раздавили бульдозером на мусорном полигоне.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 04.09.18
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