В Екатеринбурге посадили владельцев интернет-магазина по продаже наркотиков

В Екатеринбурге суд приговорил к 35 годам колонии строго режима троих молодых людей ‒ Артема Захарова, Вартана Мамиконяна и Андрея Юхимчука.

Это их суммарный срок за организацию интернет-магазина по продаже наркотиков. Правоохранители задержали «предпринимателей» два года назад ‒ в августе 2016-го. Тогда же была конфискована крупная партия синтетических психоактивных веществ.

«Общий вес изъятого составил 11 килограммов. Такого количества криминального товара хватило бы обеспечить наркозависимых более чем 20 тысячами доз. Один из фигурантов делал тайники-закладки. Второй – фасовал наркотики, а также занимался оформлением банковских карт, при помощи которых осуществлялись финансовые операции. Третий работал в роли курьера», – рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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