Школьник из Екатеринбурга стал победителем международной олимпиады роботов

Школьник из Екатеринбурга и его новосибирский товарищ заняли первое место на Международной олимпиаде роботов WRO 2018 Friendship Invitational Tournament, которая проводилась на Филиппинах.

В городе Лапу-Лапу завершились соревнования WRO Friendship Invitational Tournament 2018, основная тема олимпиады в этом году – «Еда имеет значение» (Food Matters). Ребята должны были смоделировать и запрограммировать роботов на решение проблем, связанных с пищей. Первое место в средней категории заняла команда, в которой были ученик школы № 10 из Екатеринбурга Тимофей Торопов и школьник из Новосибирска Никита Плотников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга.

«Нашим ребятам досталась подтема «Точное земледелие». Нужно было создать робота, который, опираясь на показания из лабораторий о типе почвы, высаживал бы подходящие саженцы. Эта номинация относится к спортивной робототехнике. На соревновании ребята должны за 2,5 часа собрать робота, которого они готовили дома в течение более чем полугода», – рассказал тренер ребят Павел Томшин. Он описал суть задания: в зоне старта были шесть кубиков, черные и белые, робот должен был их распознать и считать. Этими кубиками закодировано задание, куда нужно «высадить сеянцы». После этого робот их «высаживает», то есть перемещает в нужную зону. Самого робота собирали из образовательного конструктора Lego Mindstorms EV3, двигателей, датчиков, в нем есть даже микрокомпьютер, в который загружается программа, чтобы выполнить задание.

«Это спортивное мероприятие, и в жизни, конечно, этого робота нельзя применить. Но алгоритмы, которые применяются при решении этой задачи, можно использовать и в будущем, для решения более сложных задач», – отметил тренер ребят.

Екатеринбург, служба информации

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