Оптический гигабит от «Планеты» завоевывает уральский рынок: «через пару лет оптика будет везде»

Специалисты ведущего уральского оператора связи «Планета» подводят промежуточные итоги запуска нового высокотехнологичного продукта – Оптический гигабит. По данным компании, на сегодняшний день уже 1800 клиентов «Планеты» перешли на новый формат доступа в интернет.

Напомним, что Оптический гигабит – это возможность получения интернет-ресурсов по волоконно-оптическому кабелю на скорости в 10 раз быстрее обычной. То есть вместо 10 минут, которые потребитель тратит на скачивание того или иного сетевого контента, теперь требуется всего минута личного времени. Кроме того, возможности оптики позволят и в дальнейшем увеличивать скорость получения информации. Помимо более высокой скорости, новый тип подключения обладает большей надежностью. Оптика не боится гроз и электрических помех. Оптический кабель тонкий, прочный и гибкий, что дает преимущества при его монтаже в подъезде и в квартире. Срок службы – десятки лет. Это самая современная на сегодняшний день технология передачи данных, которую может получить домашний пользователь.

«Мы уже сейчас видим, что 100 мегабит в скором времени не будет хватать абоненту – это гарантировано. Мы видим тренды развития Ultra HD, мы видим тренды развития цифровых сетей у потребителя (плюс ноутбуки, планшеты, смартфоны, бытовая техника, работающая через интернет). Сейчас уже по три-четыре телевизора в квартирах, и если все они будут Ultra HD, то при использовании тех же самых торрентов, ютуба и так далее от обычных 100Мбит ничего не останется. Скорости просто будет недостаточно. Нужна принципиально другая скорость. Глядя на эти тренды, мы заранее тренируем свои бизнес-процессы работать с оптикой. И это было основной причиной, почему в сентябре 2017 года мы запустили свои оптические продукты, чтобы через 2-3 года, когда все это станет однозначно дешевым и массовым, мы были готовы», – отмечает генеральный директор «Планеты» Алексей Демин, который уверен, что в скором времени оптика будет везде.

Директор по маркетингу компании Олег Талалаев в свою очередь обращает внимание на долговечность оптических технологий: «Даже если через пять лет потребуется новая скорость, то оптическую линию менять не придется, мы просто обновим оборудование и снова увеличим скорость. Это выгодная инвестиция в качество жизни».

В тестовом режиме Оптический гигабит на Урале начал работать год назад, в феврале этого года продукт был запущен в режиме коммерческой эксплуатации. За это время оптическим продуктом «Планеты» воспользовались уже 1800 семей в Свердловской области. Причем большая часть из них впервые подключились к «Планете», привлеченные новыми возможностями, которых нет у прочих провайдеров.

Олег Талалаев также подчеркнул выгоды для клиентов «Планеты»: «На этапе открытого тестирования спрос был настолько высок, что мы были вынуждены ограничивать число участников. Для новых клиентов в качестве бонуса мы сделали подключение по оптике на некоторое время бесплатным. Эта акция пока действует. Стоимость самих оптических продуктов, несмотря на рост цен в отрасли, осталась такой же доступной: 200 Мбит во внешний мир и 1000 Мбит внутри сети за 720 рублей в месяц. Единственное условие – наличие у клиента маршрутизатора с гигабитным портом или приобретение такого оборудования у нас. Кстати, мы намерены уже до конца текущего года вывести на рынок продукты с еще большей скоростью доступа в интернет».

Екатеринбург, служба информации

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