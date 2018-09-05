Под Качканаром легковушка насмерть сбила пешехода и врезалась в автобус (ФОТО)

На трассе под Качканаром погиб пешеход. Он шел по дороге ночью в темной одежде, легковушка, которая его сбила, после удара отлетела в пассажирский автобус.

Авария произошла во вторник в 21:10 на дороге Нижняя Тура – Качканар в районе 35-го километра. Сотрудники ГИБДД установили, что ВАЗ-21703 («Приора») пошел на обгон, выехал на встречную полосу и сбил пешехода, который шел в том же направлении по краю дороги. На одежде мужчины не было никаких светоотражающих элементов. После удара легковушка врезалась в автобус ПАЗ-32054, от удара ВАЗ выкинуло в кювет.

Водитель легковушки в аварии серьезно пострадал, у него сотрясение головного мозга, резаная рана головы, правой кисти, повреждение роговицы правого глаза. Его пассажир пострадал меньше, сработала подушка безопасности. Уже известно, что водитель был трезв. Права он получил менее года назад, но уже дважды получал штрафы: за неиспользование ремней безопасности и за поездку с полисом ОСАГО, в который он не был вписан.

«Пешеход, личность которого пока не установлена, к сожалению, погиб до приезда неотложки. Автобус ПАЗ предназначен для перевозки пассажиров, но в момент аварии в салоне кроме водителя никого не было. По итогам начавшейся проверки сотрудники ГИБДД примут соответствующее решение. У легковушки от удара оторвало бампер. Транспортное средство имеет серьезные механические повреждения и маловероятно, что подлежит восстановлению», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото с места ДТП предоставлено В.Н. Горелых

Екатеринбург, служба информации

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