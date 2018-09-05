После выборов десятки домов в Екатеринбурге оставят без воды

Микрорайон Краснолесье в Екатеринбурге после выборов оставят без воды. Водоканал займется плановым ремонтом. Местные жители говорят, что для них это означает отсутствие не только холодной, но и вообще любой воды в кранах.

В редакцию РИА «Новый День» обратились жители микрорайона «Краснолесье», которые накануне на своих домах обнаружили объявления с предупреждением об отсутствии воды. ГВС полностью отключат 11 и 12 сентября с 13 до 15 часов, с ограничением будут подавать 10, 13, 14 с 10 до 16 часов. «Проблема в том, что у нас если нет холодной воды, то нет и горячей – в домах установлены бойлеры, которые нагревают холодную воду», – рассказала жительница дома по ул. Чкалова, 231, и, по ее словам, соседние Полесье-1 и Полесье-2 находятся в такой же ситуации.

В пресс-службе Водоканала рассказали, что в эти дни будут проходить предупредительные плановые ремонтные работы на насосной станции. Под ограничения попадают более пяти десятков домов – это не только многоквартирники, в районе много коттеджной застройки. Такие работы необходимы для того, чтобы избегать аварийных ситуаций и неконтролируемых внезапных отключений. В дни, когда воды не будет, с 9:30 до 16:00 будет организован подвоз воды.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.09.18

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