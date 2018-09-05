За весну и лето клещи покусали почти 30 тысяч свердловчан

В Свердловской области зафиксировано уже 30 480 случаев нападения клещей на человека, в том числе в Екатеринбурге – 11 235 человек. Об этом сообщили РИА «Новый День» в областном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших – 5 511 детей в возрасте до 17 лет, в том числе в Екатеринбурге – 1 535.

Наиболее активны клещи в Слободо-Туринском районе, Асбесте, Тугулыме, Талице, Байкаловском районе, Шале, Камышлове, Тавде, Рефтинском, Пелыме, Ирбитском районе, Ачите.

По состоянию на 4 сентября в больницы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» доставлен 331 человек (диагноз подтвержден у 67 человек); с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 596 человек (диагноз подтвержден у 394 пострадавших).

Санврачи также исследовали 14 024 клеща, сданных свердловчанами. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 1,6 % случаев (229 проб); в ПЦР на иксодовый клещевой боррелиоз исследовано 12 518 особей клещей, возбудитель обнаружен в 36,1 % случаев (4 514 проб); на моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз исследовано 10 054 пробы, положительных на моноцитарный эрлихиоз – 315 проб (3,1 %), на гранулоцитарный анаплазмоз – 70 проб (0,7 %).

Екатеринбург, служба информации

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