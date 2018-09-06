В следующую субботу центр Екатеринбурга перекроют из-за бегунов

В следующую субботу, 15 сентября, Екатеринбург традиционно присоединится к всероссийскому забегу «Кросс нации». В связи с этим глава администрации города Александр Якоб подписал постановление об ограничении движения транспорта на время забега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение всех видов транспорта будет закрыто с 09:30 до 14:30 по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской, и с 10:45 до 14:30 по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы Мира, и по улице Гагарина, от улицы Малышева до улицы Первомайской.

Кроме того, в магазинах по пути следования спортсменов не будут продавать алкоголь. Ограничения введены для торговых точек, расположенных на улице Малышева (от улицы Бажова до улицы Софьи Ковалевской); на улице Гагарина (от улицы Малышева до улицы Первомайской); по улице Первомайской (от улицы Бажова до улицы Софьи Ковалевской); на Восточной (от улицы Малышева до улицы Первомайской); на проспекте Ленина (от улицы Бажова до улицы Гагарина). Запрет продлится с утра до 16:30.

Екатеринбург, служба информации

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