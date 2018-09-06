Под Екатеринбургом всю ночь тушили частный дом: жильцы эвакуировались (ФОТО)

Этой ночью в поселке Шиловка Березовского городского округа загорелся двухэтажный дом. Его жильцы эвакуировались, сотрудники МЧС с места пожара уехали только к утру.

Сообщение о пожаре в Шиловке на улице Набережной поступило около полуночи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 500 кв. метров горели деревянные надворные постройки и кровля дома, огонь охватил второй этаж, чердачные перекрытия. На тушение пожара выезжали 10 машин и 30 человек. Из дома пожарные спасли одного человека. В службе спасения «Сова» уточнили, что остальные жильцы успели эвакуироваться до приезда пожарных.

К 01:41 огонь был локализован, открытое горение ликвидировали к 02-17, к 6 утра пожарные завершили проливку и разбор сгоревшего.

Екатеринбург, служба информации

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