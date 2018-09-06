Активисты из Первоуральска очистили лес от мусора

В Первоуральске активисты из движения «Город первых» очистили лес у лыжной трассы «Бодрость» от мусора.

В приемную организации обратился местный житель, который рассказал сразу о нескольких свалках в районе комплекса. Активисты прошлись по туристическим тропам, собрав несколько мешков с мусором. Справиться с крупными свалками самостоятельно им не удалось ‒ по просьбе представителей движения к этому процессу подключится спецтехника Первоуральского новотрубного завода, который входит в Группу ЧТПЗ.

«Очистка лесополосы от мусора проведена по обращению местного жителя, который с детства знает эти места. Мы рады, что благодаря развитию нашего движения люди становятся неравнодушными к экологическим проблемам. Уверен, что совместными усилиями мы сможем их решить, – сказал координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.

Екатеринбург, служба информации

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