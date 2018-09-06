Дизельное топливо для техники обойдется аграриям на четверть дороже, чем в 2017 году

Дизельное топливо, на котором работает сельскохозяйственная техника, серьёзно подорожало по сравнению с прошлым годом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании областного правительства министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Дегтярёв. По его словам, год назад аграрии платили за тонну топлива 39 тысяч рублей, а сейчас – 50 тысяч рублей. Для того чтобы провести уборочную кампанию, сельчанам необходимо 18 тысяч тонн топлива.

Чтобы частично компенсировать аграриям эти затраты, им выплатят субсидии. На эти цели выделено 63 млн рублей из федерального бюджета и 31 млн из областного.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

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