После расстрела «Ауди» в центре Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Полиция продолжает искать неизвестных, расстрелявших вчера вечером автомобиль «Ауди» в центре Екатеринбурга. По словам очевидцев, нападавшие были в масках и быстро скрылись с места происшествия. Они находились в черном ВАЗ-2112 и стреляли, предположительно, из автоматов Калашникова.

Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц с применением оружия».

Сообщение о стрельбе на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Завокзальной поступило в дежурную часть отдела полиции № 11 в 17:30. На место была направлена усиленная группа силовиков городского и областного уровня. В результате стрельбы никто в машинах не погиб, но 28-летний водитель «Ауди» получил касательное ранение руки. После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации. Прохожие также не пострадали.

«В ходе поисковых мероприятий сотрудники правоохранительных органов вышли на след нападавших и обнаружили брошенный автомобиль вместе с рядом других вещественных доказательств. Сейчас нападавшие разыскиваются. Региональным МВД проводится комплекс мероприятий на их задержание и привлечение к уголовной ответственности. Полиция отрабатывает несколько версий случившегося, в том числе, связанные с хулиганством и корыстным мотивом. Отмечу, что никаких требований нападавшие не высказывали. У потерпевших ничего не похитили. Обе машины получили механические повреждения, восстановлению подлежат», – сообщил Валерий Горелых.

Раскрытие преступления под личный контроль взял глава регионального МВД генерал Михаил Бородин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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