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Четверг, 6 сентября 2018, 11:36 мск

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Приставы арестовали акции уральского бизнесмена Малика Гайсина

Судебные приставы арестовали ценные бумаги на общую сумму более 30 миллионов рублей, принадлежащие уральскому олигарху Малику Гайсину. Это было сделано на основании решения суда в рамках наложения обеспечительных мер на имущество Гайсина и его партнеров, контролирующих ООО «УНТЭСК» (Уральскую независимую теплоэлектросетевую компанию). Всего на лицевом счете бизнесмена в АО «ВТБ Регистратор» находится 300 010 обыкновенных акций ПАО Банк «Вятич» номиналом 100 рублей каждая, сообщили в пресс-службе свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Постановление об аресте имущества Гайсина и его партнеров на сумму 171,4 миллиона рублей вынес 9 июня Свердловский арбитражный суд. Решение было принято с целью предотвращения возможного ущерба кредиторам, в числе которых ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», межрайонная ИФНС № 25 по Свердловской области, ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и работники ООО «УНТЭСК». В целом же задолженность Уральской теплоэлектросетевой компании перед «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 218,6 миллионов рублей.

Судебный процесс состоялся в рамках дела о банкротстве ООО «УНТЭСК». Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности поступило в суд еще в октябре 2016 года, его рассмотрение было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами УНТЭСК. Бизнесмен пытался опротестовать требования энергетиков, но апелляционная жалоба была отклонена судом.

По ходатайству «ЭнергосбыТ Плюс» арбитражный суд принял обеспечительные меры в виде запрета на регистрацию сделок по продаже имущества, снятие с учета автотранспорта, принадлежащего олигарху и его партнерам. Также запрещено принимать решения по реорганизации ООО «Производственный комплекс». Вместе с этим ФНС России наложен мораторий на внесение соответствующей записи об этом в ЕГРЮЛ.

Банкротство УНТЭСК, имеющей в управлении электросетевое хозяйство в Екатеринбурге и Свердловской области, началось пять лет назад. На 1 августа 2018 года подконтрольные Малику Гайсину предприятия задолжали «ЭнергосбыТ Плюс» 563,5 миллионов рублей, добавили в пресс-службе компании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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