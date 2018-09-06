«Дубровский жесткий, в этом его проблема»: полпред в УрФО рассказал о выборах в Челябинской и Курганской областях

В Екатеринбурге сегодня проходит совещание руководителей уральских СМИ с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым. Одним из вопросов стали выборы ‒ кампании идут сейчас в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской и Свердловской областях.

По словам Цуканова, в Екатеринбурге проблем на выборах нет. Равно как и в Салехарде и Тюмени. Но какими будут выборы в других двух регионах ‒ Челябинской и Курганской области, где в следующем году будут выбирать губернаторов, пока неизвестно.

«В Челябинске сильный губернатор. Он управленец, он жесткий, может, в этом и заключается его проблема. В 2019 году будет новый выборный цикл. Кого поддержит Путин, я не знаю. Но будем работать с тем, кого он выберет – с Кокориным и Дубровским или с кем-то другим. Задача полпредства: есть губернатор, он отвечает за все, а мы координируем выполнение президентских задач», ‒ отметил полпред.

Челябинск, Курган, служба информации

Челябинск, Курган. Другие новости 06.09.18

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