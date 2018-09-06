«Сбербанк» заплатит клиентке 145 тысяч за самовольное подключение к программе страхования

Жительница Екатеринбурга добилась выплат от «Сбербанка», который без разрешения подключил ее к программе страхования жизни. Из-за навязывания услуги клиентка не смогла воспользоваться всей суммой кредита, хотя проценты с нее брали исправно.

Заставить банк пересмотреть условия кредитования через суд смогла жительница Екатеринбурга Ирина Е. В апреле 2015 года она взяла кредит в «Сбербанке» – 763 тысячи рублей на 36 месяцев. В 2018 году она узнала, что банк самостоятельно подключил ее к программе добровольного коллективного страхования жизни, здоровья и в связи с недобровольной потерей работы. С ее счета списали 63 тысячи рублей. Три года женщина пользовалась кредитом в 700 тысяч, а проценты платила за полную стоимость. Претензия Ирины к банку о возврате кредита на сумму 63 тысячи рублей была оставлена без удовлетворения.

Женщина обратилась с иском в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, она просила вернуть ей убыток в размере не предоставленной суммы кредита, которая по расчетам составила 62 790 рублей, проценты по договору в размере 26 059 рублей, проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами – 17 521 рубль, а также компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей и штраф в размере 50% от присужденной судом денежной суммы. Суд первой инстанции установил, что женщину на самом деле подключили к страховке – через две недели после заключения договора. По правилам, включение застрахованных лиц в число участников программы осуществляется на основании письменного заявления клиента, представленного в банк. Однако в «Сбербанке» такого заявления найти не смогли, так же там не нашлось подтверждения тому, что клиентка распорядилась перечислить средства со счета. А потому. решил суд, услуга эта – навязанная, является недействительной, нарушающей права истца. Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга с ПАО «Сбербанк России» были взысканы убытки в виде суммы не предоставленного кредита – 62 790 рублей, сумма уплаченных по договору процентов – 17 521 рубль, проценты за пользование чужими денежными средствами – 17 521 рубль, компенсация морального вреда в сумме 2 тысяч рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 45 401 рубль. Всего 145 233 рубля.

«Сбербанк» с этим не согласился и подал апелляцию. Однако, как сообщили сегодня в пресс-службе облсуда, решение первой инстанции осталось в силе, апелляционная жалоба ПАО «Сбербанк России» – без удовлетворения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

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