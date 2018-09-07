В Екатеринбурге закроют почту на модернизацию, чтобы выдавать посылки по СМС

В Екатеринбурге на сутки закроют главное здание Почты России – там будут обновлять программное обеспечение. После этого клиенты смогут получать посылки по СМС.

«Почта России продолжает модернизацию отделений почтовой связи в Екатеринбурге. В ближайшее время в центральном почтовом отделении будет установлено современное оборудование и обновлено программное обеспечение.Новое ПО позволит применять современные технологии, значительно ускорить обслуживание клиентов и процессы обработки почты», – рассказали в пресс-службе макрорегиона Урал ФГУП «Почта России». Новое ПО объединит программных продуктов, которые раньше использовались как отдельные приложения. А в итоге клиенты смогут пользоваться сервисом простой электронной подписи и получать посылки с помощью СМС.

Чтобы провести обновление, здание Главпочтамта придется закрыть на весь день, 11 сентября. Клиенты будут обслуживаться в ближайших отделениях: 620075 (Ленина, 50А), 620028 (Верх-Исетский бульвар, 25), 620027 (Мельковская, 2б), 620062 (Тимирязева, 13).

Екатеринбург, служба информации

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