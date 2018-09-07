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Пятница, 7 сентября 2018, 10:09 мск

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Почти 300 тысяч уральцев заплатят миллионы пеней за долги перед энергетиками

Почти триста тысяч жителей Свердловской области получат квитанции с пенями за долги перед энергетиками. Они своевременно не заплатили за потребленную электроэнергию, горячую воду и отопление. В общей сложности пени начислены на сумму в 139 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», хуже всего за коммунальные услуги рассчитываются жители Нижней Туры и Первоуральска. В этих городах квитанции от энергосбыта в среднем оплачивают через 115 дней после ее выставления. В Красноуральске, Карпинске и Кировграде бытовые абоненты задерживают оплату в течение чуть более трех месяцев. Кушва, Верхний Тагил, Каменск-Уральский и Екатеринбург вносят платежи через 2,5 месяца после получения счетов.

В соответствии с ФЗ № 307 в отношении потребителей коммунальных услуг предусмотрены штрафы. В случае просрочки платежей с 31-го по 90-й день размер штрафа составляет – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а после 91 дня просрочки – уже 1/130 ставки рефинансирования от невыплаченной суммы за потребленные коммунальные ресурсы за каждый день просрочки платежа.

Отметим, что по состоянию на 1 августа 2018 года совокупная задолженность жителей Свердловской области за электроэнергию составила 1,17 млрд рублей, за тепло и горячее водоснабжение – 473 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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