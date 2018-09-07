В Нижний Тагил массово свозят танки (ВИДЕО)

Нижний Тагил заканчивает приготовления к Дню танкиста, который будет отмечаться 8 сентября. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», праздник пройдет в виде большого военно-патриотического фестиваля, посмотреть на который придут не только местные жители, но и гости из других городов России. Тема мероприятия – 75-летие Курской битвы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уралвагонзавода, по просьбе организаторов праздника – правительства Свердловской области – для участия в программе предоставлены четыре образца бронетехники УВЗ – от раритетных до современных машин. «Огнеметный Т-34-76 и танк Т-34-85 и из экспозиции музея бронетанковой техники будут участвовать в реконструкции Курской битвы. Специально для гостей фестиваля Уралвагонзавод подготовил яркую демонстрационную программу с участием двух танков Т-90. Машины покажут свои превосходные ходовые и боевые возможности и не оставят равнодушными ни одного зрителя. Машины уралвагонзаводцы готовили специально для фестиваля в оперативные сроки», – отметили в пресс-службе УВЗ. Отметим, что фрагмент перевозки военной техники был запечатлен очевидцами, которые предоставили съемки редакции РИА «Новый День».

Танки на улицах

Отметим, что полигон «Старатель», где будет выступать военная техника, станет не единственной площадкой празднования Дня танкиста в Нижнем Тагиле. Вечером (в 19:45) у Дворца культуры имени Окунева состоится концерт певицы Виктории Дайнеко, после чего зрители увидят большой салют.

Кроме того, всю субботу в Нижем Тагиле будут работать фуд-корты с мастер-классами по военной и уральской кухне, для детей будут организованы игровые зоны.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.18

Цуканов в воскресенье лично примет участие сразу в двух выборных процессах. / Штаб Навального в Екатеринбурге заявил о провокации со стороны рупора губернатора (СКРИН). / Почти 300 тысяч уральцев заплатят миллионы пеней за долги перед энергетиками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»