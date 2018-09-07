Для добычи платины в Свердловской области вырубят 47 га леса

Из границ зеленых зон Свердловской области исключат лесной участок площадью 47,03 га. Здесь будут добывать платину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление принято областным правительством. Речь идет об участке, расположенном в Нижне-Тагильском лесничестве Свердловской области в границах Горноуральского городского округа. В документе говорится, что решение принято с целью добычи платины из россыпи Рублевикская.

Согласно информации с эсайта Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), месторождение платины «Рублевикская россыпь» находится в 5 км на северо-восток от поселка Висим в Горноуральском округе. Лицензия на разработку месторождения до 2021 года выдана ООО «Золотая долина».

Нижний Тагил, служба информации

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