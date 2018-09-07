АТН перестанет вещать на «России-24» через три дня

С 10 сентября екатеринбургский канал АТН перестанет транслироваться на кнопке федерального «Россия-24». Местный канал уже нашел нового партнера.

Информацию о том, что сразу после выборов, с 10 сентября, программы телеканала АТН не будут транслироваться на канале «Россия 24», корреспонденту РИА «Новый День» подтвердил гендиректор АТН Виктор Шадрин. Это связано переходом с нового года всех телеканалов на цифровое вещание и распределением их по мультиплексам. «Все телеканалы, которые входят в первый мультиплекс, с нового года будут работать без сетевых партнеров», – прокомментировал Шадрин. В первый мультиплекс, то есть в список обязательных общедоступных каналов, входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия К», «Россия 24», «Пятый канал», "«Карусель», ОТР, «ТВ-центр». Нового сетевого партнера АТН нашел. «Это канал 360», – прокомментировал Шадрин.

Общий объем вещания телеканала «360» в неделю – 143 часа. Из них доля вещания АТН – 25 часов. Через сети операторов платного ТВ в России канал доступен более 30 миллионам абонентов. Охват телеканала АТН с новым партнером составит почти 4 миллиона человек.

Директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина сообщила, что с 10 сентября «Россия-24» будет выходить в единственном контенте, останутся только врезки «Вести-Урал». Из сетевых партнеров у канала был только АТН, который, впрочем, вещал не на всю область, а исключительно в Екатеринбурге. Теперь этот канал будет доступен для всей области. «Закрывать» время, которое раньше отдавали для АТН, «Россия-24» будет собственным контентом.

Екатеринбург, служба информации

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