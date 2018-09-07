Урал снова ждут ночные заморозки

В выходные на Урале снова будут заморозки. Как сообщили «Новому Дню» в Уралгидромете, в субботу Свердловскую область ждет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха не поднимется выше 4-9 градусов ночью и 16-21 – днем.

9 сентября регион ожидают заморозки до минус одного градуса по Цельсию на крайнем севере. В целом же по области ожидается 6-11 градусов ночью и 12-17 градусов днем, с небольшим дождем.

В Екатеринбурге в выходные будет от 13 до 18 градусов тепла днем. Минимальная температура ночью прогнозируется в районе +7. осадков либо не будет, либо они будут несущественными.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.18

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