Скончалась девочка из Ревды, которой мать откусила губу

В Анапе умерла девочка, которую несколько лет назад изуродовала собственная мать. У ребенка остановилось сердце.

Сообщение о смерти девочки опубликовали в инициативной группе помощи «ВКонтакте». 9-летняя Катя около полугода жила в Анапе, после того как ее усыновили. У нее было ДЦП.

В 2015 году в Ревде произошла трагедия, после которой девочке потребовалось долгое лечение. Осенью того года в екатеринбургскую больницу привезли изуродованного ребенка. У девочки было исцарапано тело, покусан нос, а губа просто отпала. Как оказалось, жительница Ревды, 35-летняя Людмила Списивцева, перебрала с алкоголем. Она разозлилась на плачущую дочь, набросилась на нее, искусала и исцарапала. Несколько дней мать делала ребенку перевязки, потом, наконец, вызвала скорую. От медиков информация о случившемся попала в полицию. А ребенка привезли на лечение в Екатеринбург.

Женщину лишили родительских прав и посадили на 4 года.

Анапа, Ревда, служба информации

Анапа, Ревда. Другие новости 07.09.18

Урал снова ждут ночные заморозки. / Членам УИК предстоит вычеркнуть из 1,5 млн бюллетеней две партии и 25 одномандатников. / В избирком Екатеринбурга поступило больше ста жалоб на предвыборные нарушения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»