«Мотив» предупредил абонентов о рассылке вредоносных смс

Предупреждение о массовой рассылке вредоносных смс-сообщений пришло сегодня абонентам оператора «Мотив».

«Осторожно, мошенники! Зафиксирована массовая рассылка вредоносных смс. Будьте внимательны и не переходите по подозрительным ссылкам», – говорится в сообщении, полученном в пятницу утром клиентами компании. Операторы колл-центра уточняют: пользователям приходят смски со знакомых и незнакомых номеров телефона. В них, как правило, содержится ссылка, предлагающая перейти на какой-то сайт. Если абонент кликает на нее – телефон заражается вредоносной программой, которая продолжает рассылку уже с этого номера телефона.

Для того, чтобы не заразиться или не подвергнуться другому действию со стороны мошенников, подозрительные смс в «Мотиве» предлагают сразу удалять, по ссылкам из таких сообщений ни в коем случае не переходить. На вопрос о том, как телефонные номера абонентов «Мотива» попадают к мошенникам, в «колл-центре» заявили: базу можно купить на черном рынке или скачать в интернете.

Напомним, что в 2016 году «Мотив» стал объектом нескольких DDОS-атак, в результате которых абоненты часами оставались без связи. Кто стоял за ними, компания так абонентам и не разъяснила, заявлений по факту недружественных действий неизвестных лиц в адрес компании в правоохранительные органы подано не было.

Екатеринбург, Елена Васильева

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