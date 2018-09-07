В лесах Серова шестой день ищут потерявшегося грибника (ФОТО)

Полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры разыскивают грибника, который пропал в лесу около Серова. Мужчина потерялся еще в минувшее воскресенье, 2 сентября.

Пропавший – местный житель Роман Скурихин 1972 года рождения. В воскресенье около 15 часов он с супругой пошел в лес за грибами в район Кислевского водохранилища и профилактория «Росинка». Домой женщина вернулась одна, где находится мужчина, неизвестно. По данным главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, потерявшийся грибник работает вахтовым методом водителем нефтевоза в Когалыме (ХМАО). О ЧП жена сообщила сразу в дежурную часть территориального ОВД. На поиски мужчины ориентированы патрульные наряды ППС и ДПС, волонтеры и спасатели.

Мужчина был одет: в синие джинсы, клетчатую рубашку цвета хаки, черные сапоги, темный пиджак. При себе имеет сотовый телефон, ключи от автомобиля с логотипом «Ниссан», брелок от сигнализации «Шерхан» в прорезиненном чехле ярко-зеленого цвета.

Тем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении Романа Скурихина, просьба сообщить об этом в полицию Серова по телефонам 02, 102 – с любого оператора мобильной связи, 8(34385) 90-230.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 07.09.18

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