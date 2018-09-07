Поездку в Березовский теперь можно оплатить Е-картой

Е-карта начинает действовать не только внутри Екатеринбурга, но и в автобусах, совершающих междугородние перевозки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, сегодня эта функция стала доступна на маршруте № 0150, который курсирует между Екатеринбургом и Березовским.

Оплатить проезд помимо Е-карты можно банковской картой (с функцией бесконтактной оплаты) и мобильным телефоном (при наличии соответствующего приложения для бесконтактной оплаты). Маршрут № 0150 стал пилотным в реализации данного проекта.

К работе с Е-картой планируется привлечь и других перевозчиков, автобусы которых курсируют между Екатеринбургом и городами-спутниками. Все зависит от желания руководителей транспортных предприятий.

Березовский, Екатеринбург, служба информации

Березовский, Екатеринбург. Другие новости 07.09.18

Екатеринбуржцы могут получить билеты на футбол в обмен на кровь. / Юрист дала 5 советов тем, кто собирается на митинг штаба Навального. / Под покровом ночи в Екатеринбурге смешали с землей 18 тонн персиков и винограда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»