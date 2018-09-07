Полиция занялась «майором», измазавшим фекалиями двери офиса: так мужчина требует вернуть ему 5 миллионов (ВИДЕО)

В Екатеринбургские паблики в социальных сетях попало видео, где мужчина в военной форме обмазывает фекалиями дверь в БЦ «Кристалл». Сам мужчина говорит, что борется за то, чтобы ему вернула деньги инвестиционная компания. Подробности – в репортаже РИА «Новый День».

Работники IT-компании, которая расположилась на девятом этаже БЦ «Кристалл», и подумать не могли, что им будет тяжело дышать полной грудью в новом офисе. Сотрудники рассказывают, что входные двери возле лифтов уже дважды обмазывали фекалиями. «Однажды приходим, и она вся обмазана говн...м. В середине июля. Мы приехали после корпоратива. И тут было вообще все в гов...е, начиная от потолка. Даже стены. Вот все по периметру было измазано этим веществом», – рассказывает арендатор офиса Ирина Нежданова.

Майор мажет фекалиями дверь офиса

После этого случая сотрудники офиса установили камеры видеонаблюдения. Второй «грязный налет» произошел утром в минувший понедельник. На кадрах видно, как крупный мужчина в военной форме ходит с пакетом по этажу. Затем появляется с бумажками в руках, на которых лежит темная субстанция. Листовки он приклеивает к дверям, размазывая «вещество». Сотрудники офиса подтверждают, что это были фекалии. Этаж от кала отмыли. Видео быстро разлетелось по интернету, а самого героя ролика уже окрестили в сети «майором-говномазом».

Дмитрий Журавлев (герой видео) говорит, что у него есть веские причины портить воздух работникам офисов. Мужчина рассказывает: до августа 2017 года здесь, на девятом этаже, располагалась инвестиционная компания ООО «Антикризисный Центр». Фирма занималась тем, что привлекала средства вкладчиков и выкупала дебиторские задолженности, чтобы потом перепродавать дороже. Дмитрий Журавлев потратил около 5 миллионов рублей, чтобы приумножить свое состояние. Но компания закрылась, а он остался без денег.

Дмитрий рассказывает, что он обращался к одной из сотрудниц компании ООО «Антикризисный Центр» Ирине Буяк, чтобы та вернула деньги. Но ответа не последовало. Поэтому майору в отставке пришлось прибегнуть к «тяжелой артиллерии». Сам экс-военный говорит, что фекалии на стенах и дверях – это еще цветочки.

«Она должна денег. Никак не понимает. Могу физическую силу применить, могу кислотой облить. За такие деньги любой обольет её. У неё в голове не укладывается, что надо отдавать. Она ворует, а списывает все на других», – высказал свое мнение майор в отставке Дмитрий Журавлев журналистам телекомпании «4 канал».

Сама Ирина Буяк говорит, что в ООО «Антикризисный Центр» она тоже была вкладчиком. Кроме того, по доверенности женщина работала оператором в компании. Занималась оформлением документов и приемом средств от других инвесторов. Потому Дмитрий и требует с неё деньги, ведь руководство компании находится в Барнауле, рассказывает Ирина. «Он сказал мне так: «Я буду причинять тебе материальный и моральный ущерб». Реально, он считает, что это помещение мое. Оно когда-то было моим, половина. Теперь оно передано сыну 4 года назад. А он считает, что это мое. То есть портит моё имущество якобы. То же самое он делает с квартирой, в которой я живу. Я её снимаю. Таким же образом. Просто я не могла его как-то словить, потому что делает все это исподтишка», – говорит терпящая бедствие.

Сейчас делом «майора-фекалоразносчика» занимаются правоохранители.

«Заявление от представителей компании поступило в отдел полиции № 5. В настоящий момент участковые уполномоченные разбираются в сложившейся ситуации. Личность мужчины, зафиксированного на видеозаписи, установлена. По имеющейся информации, сейчас данный человек не является военнослужащим. Он был уволен до этого инцидента. В ближайшее время он будет допрошен и его действиям будет дана правовая оценка», – сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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