В Екатеринбурге партийный конкурс красоты прошел под песню «не виски, а водка, давай Россия» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге партия президента провела конкурс красоты. Участвовать в нем решили 15 женщин и девушек от 25 до 55 лет.

На сцене участницы проявили свой артистизм и смекалку во время творческих импровизаций. Одна из участниц рассказала, как депутат изгонял из старушки бесов, другая – о том, как с улыбкой принять дорожные работы, когда дороги не обнаружено.

Экзорцизм и патриотизм. Партийный конкурс красоты

Зажигательным оказался танцевальный конкурс, в котором красавицы двигались по сцене под песню с патриотическим оттенком: «не виски, а водка, не тоник, а пиво…. давай, Россия».

В итоге, проигравших в партийном конкурсе не было: каждая женщина получила свою номинацию. Главный титул «Мисс» и корона досталась Светлане Турович. Организаторы отметили, что хотят сделать этот конкурс ежегодным. Потому корона станет главным переходящим призом.

Подробности с выступлений участниц партийного конкурса красоты в видео «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации

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