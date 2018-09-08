В Верхнем Тагиле закрыли цех, где погиб рабочий. Предприятие обмануло Ростехнадзор

После несчастного случая с гибелью рабочего суд остановил работу ООО «Уральская свинцовая компания» на заводе по переработке вторичных свинецсодержащих материалов в Верхнем Тагиле. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, смертельное ЧП случилось еще 2 апреля 2017 года: на производственном участке ООО «Уральская свинцовая компания» в ходе плавки свинца в восстановительной короткобарабанной печи произошел взрыв с отрывом крышки загрузочного окна и частичным выбросом свинца. В результате случившегося погиб мужчина – уроженец среднеазиатской республики, 1993 года рождения, работавший на предприятии по трудовому договору. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще трое мужчин, 1986, 1995 и 1979 годов рождения.

Прокуратура установила, что в феврале 2015 года «Уральская свинцовая компания» уведомила органы Ростехнадзора о внесении расположенных в Верхнем Тагиле производственных помещений в реестр опасных производственных объектов. Но на данной территории опасный производственный объект отсутствовал, а в качестве такового в реестр был внесен гараж, проходная и линия электропередачи. Затем под видом технического перевооружения там был открыт цех по производству свинца и сплавов. При этом в нарушение требований градостроительного законодательства и Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» заключение государственной экспертизы проекта получено не было.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы может привести к новым несчастным случаям. Суд обязал ООО «Уральская свинцовая компания» получить это заключение, а до его получения производственную деятельность цеха запретил.

Кировград, служба информации

Кировград. Другие новости 08.09.18

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